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17:58   27 Июня 2019
Россия

МИД РФ и Ростуризм следят за обстановкой в Тунисе

МИД РФ и Ростуризм следят за обстановкой в Тунисе

МИД РФ и Ростуризм следят за ситуацией в Тунисе. Об этом представители ведомств заявили 27 июня Федеральному агентству новостей

По словам заместителя официального представителя МИД РФ Артема Кожина, посольство контактирует с правоохранительными органами страны. Пока что информации о пострадавших россиянах не поступало. 

«Посольство следит за развитием событий и даст соответствующий комментарий», — сообщил он.

В свою очередь, в Ростуризме сообщили, что в настоящий момент уточняют данные об обстановке в Тунисе. 

«Мы сейчас тоже уточняем информацию, выясняем количество туристов и другие данные, следим за ситуацией. Больше пока на данный момент ничего не можем сказать», — сообщили в ведомстве. 

Ранее в столице Туниса прогремели два взрыва. Предположительно, террорист-смертник подорвал себя рядом со зданием французского посольства на центральной улице Хабиба Бургибы.

Посольство РФ в Тунисе обратилось к россиянам, находящимся в стране, с просьбой «соблюдать меры предосторожности и проявлять повышенную бдительность». 

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Автор: Софья Белоцерковская
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