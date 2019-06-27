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17:44   27 Июня 2019
Россия

Памфилова не исключила возможности отмены муниципальных выборов в Петербурге

Памфилова не исключила возможности отмены муниципальных выборов в Петербурге

Глава Центризбиркома Элла Памфилова не исключила возможности отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге.

В эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге» она заявила, что дала поручение правовикам проработать возможность отмены выборов, если «безобразие не удастся остановить».

Ранее ряд оппозиционных кандидатов сообщали, что не могут попасть в избирательные комиссии, чтобы подать документы.

Муниципальная избирательная кампания в Северной столице идет вторую неделю.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #политика #цик #памфилова #выборы в петербурге

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