Памфилова не исключила возможности отмены муниципальных выборов в Петербурге

Глава Центризбиркома Элла Памфилова не исключила возможности отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге.

В эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге» она заявила, что дала поручение правовикам проработать возможность отмены выборов, если «безобразие не удастся остановить».

Ранее ряд оппозиционных кандидатов сообщали, что не могут попасть в избирательные комиссии, чтобы подать документы.

Муниципальная избирательная кампания в Северной столице идет вторую неделю.