Памфилова не исключила возможности отмены муниципальных выборов в Петербурге
Глава Центризбиркома Элла Памфилова не исключила возможности отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге.
В эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге» она заявила, что дала поручение правовикам проработать возможность отмены выборов, если «безобразие не удастся остановить».
Ранее ряд оппозиционных кандидатов сообщали, что не могут попасть в избирательные комиссии, чтобы подать документы.
Муниципальная избирательная кампания в Северной столице идет вторую неделю.