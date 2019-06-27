Петербургские власти взяли под контроль спасение особняка Челищева

Особняк Челищева на Вознесенском проспекте в Санкт-Петербурге стремительно разрушается и подвергается нападениям мародеров.

Мародеры срезали чугунные балясины лестничных ограждений в историческом здании и металлические рамы с окон одного из залов. Здание быстро разрушается под воздействием внешних факторов, сообщает издание Петербургский дневник. В особняке разрастаются грибы, части пола недавно лишился очередной зал.

Ситуацию с историческим зданием, нуждающемся в срочной реставрации, взял под контроль Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

«Особняк включен в программу «Аренда памятника за 1 рубль». На днях я попросил Комитет имущественных отношений выставить его на торги одним их первых, чтобы ускорить процесс его реставрации и приспособления для современного использования», – прокомментировал изданию ситуацию председатель комитета Сергей Макаров.

Напомним, в конце марта врио губернатора Петербурга Александр Беглов отметил уникальную работу реставраторов над особняком Гаусвальд. Градоначальник подчеркнул, что специалисты подошли к восстановлению «по-отечески», а глава проекта рассказал об особенностях работы по восстановлению уникального памятника культуры.