Минобороны заказало новые ракеты для С-400 и «Искандера-М»

Минобороны РФ заключило госконтракты на поставку ракет для комплексов ПВО С-400 и «Искандер-М». Об этом 27 июня заявил диктор на форуме «Армия-2019» в присутствии президента Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, Минобороны заключило госконтракты на поставку крылатых ракет 9М728 ракетного комплекса «Искандер» с опытным конструкторским бюро «Новатор» имени Л.В. Люльева, а на поставку зенитных управляемых ракет 48Н6П-01, предназначенных для С-400, — с московским машиностроительным заводом «Авангард».

Помимо этого, госконтракт на изготовление и поставку инженерной системы дистанционного минирования ИСДМ заключен с НПК «Техмаш». Детали соглашения неизвестны.

В подмосковном парке «Патриот» с 25 по 39 июня проходит форум «Армия-2019». Ранее сообщалось, что на форуме были представлены новые военные разработки президенту Путину.