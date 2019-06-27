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17:31   27 Июня 2019
Россия

Минобороны заказало новые ракеты для С-400 и «Искандера-М»

Минобороны заказало новые ракеты для С-400 и «Искандера-М»

Минобороны РФ заключило госконтракты на поставку ракет для комплексов ПВО С-400 и «Искандер-М». Об этом 27 июня заявил диктор на форуме «Армия-2019» в присутствии президента Владимира Путина, сообщает РИА Новости. 

По информации агентства, Минобороны заключило госконтракты на поставку крылатых ракет 9М728 ракетного комплекса «Искандер» с опытным конструкторским бюро «Новатор» имени Л.В. Люльева, а на поставку зенитных управляемых ракет 48Н6П-01, предназначенных для С-400, — с московским машиностроительным заводом «Авангард». 

Помимо этого, госконтракт на изготовление и поставку инженерной системы дистанционного минирования ИСДМ заключен с НПК «Техмаш». Детали соглашения неизвестны. 

В подмосковном парке «Патриот» с 25 по 39 июня проходит форум «Армия-2019». Ранее сообщалось, что на форуме были представлены новые военные разработки президенту Путину. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #минобороны #политика #общество #армия 2019

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