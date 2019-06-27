Ветеран СВР не отпустил бы семью в Тунис еще до взрывов и смерти президента

В столице Туниса с одноименным называнием 27 июня прогремели два взрыва. По данным местных СМИ, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство рядом со зданием французского посольства на центральной улице Хабиба Бургибы. В том же районе еще одна бомба сработала на автостоянке. Член Совета Федерации РФ, ветеран Службы внешней разведки РФ Игорь Морозов считает, что россияне теперь должны хорошо подумать перед тем, как планировать путешествие в неспокойное государство Магриба.

«Исламские группировки наносят удары по всему Ближнему Востоку. Я думаю, что нам за ними не успеть, поэтому россияне должны принимать решения, в какую страну лететь отдыхать», — говорит Морозов.

Вопреки резкому обострению обстановки России пока не нужно пускаться на крайние меры и прерывать турсообщение с Тунисом, полагает собеседник агентства. Сенатор убежден, что государство не должно ограничивать путешественников. Недавний запрет полетов в Грузию — исключение.

«Это выло вынужденное решение. — не видит альтернативы политик, — Но некоторые группы хотят туда лететь: пусть летят на свой страх и риск. Понятно, что весь Ближний Восток горит. Грузия это отдельный аспект. Что касается Ближнего Востока, то я бы никогда не отпустил своих детей в такие страны».

Вскоре после взрывов газета Daily Sabah сообщила о смерти 92-летнего президента Туниса Беджи Гаида эс-Себси. Политик находился в военном госпитале из-за серьезного недомогания (причина госпитализации не уточнялась) с прошлой недели. Эс-Себси возглавлял Тунис с конца 2014 года. Резюмируя, Морозов не исключил, что африканское государство ждут новые потрясения после кончины своего лидера.

Тунис не впервые страдает от терактов. В 2015 году на побережье в портовом городе Сус террорист проник на территорию отеля и открыл огонь по отдыхающим из автомата. Полиция ликвидировала нападавшего. От его рук погибли 39 человек, 39 получили ранения. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ— прим. ред.).