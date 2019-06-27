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17:45   27 Июня 2019
Россия

Рокер Паук пойдет в Мосгордуму, чтобы отбить Соболь у Навального

Рокер Паук пойдет в Мосгордуму, чтобы отбить Соболь у Навального

Сергей Троицкий, известный как «Паук» из металл-группы «Коррозия металла» решил стать кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщает Nation News.

Троицкий изъявил желание баллотироваться по 43-му округу столицы на место в депутатском кресле, в этом же районе избирается и юристка «ФБК», соратница блогера Алексея Навального  — Любовь Соболь. Помимо нее за пост депутата поборются кандидат от «Яблока» Сергей Митрохин и футболист Дмитрий Булыкин.

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Троицкий утверждает, что не станет конфликтовать с политическими оппонентами, напротив — улучшит их жизнь. В предвыборной листовке он иронизирует над кандидатами: обещает освободить Соболь от «психологического сексуального рабства шефа-Навального», обеспечить Митрохина «качественным крымским вином» и «научить концентрироваться» спортсмена Булыкина.

Паук из «Коррозии металла» баллотируется в Мосгордуму

Сообщается, что Троицкий пытался организовать личную встречу с Соболь на встрече сторонников «ФБК» в Центре сбора подписей, но высказаться музыканту не дали якобы из-за опоздания на встречу. Троицкий расценил это как «левейшую отмазку».

Напомним, ранее Соболь сама опоздала на судебное заседание по своей жалобе на приостановку коллективного иска, поданного ею же в интересах пострадавших детей во время зимних заболеваний в столице. Неявку к началу суда она объяснила «ночной работой в штабе».

Паук из «Коррозии металла» баллотируется в Мосгордуму

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Автор: Олег Королев
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