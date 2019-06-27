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17:59   27 Июня 2019
Россия

Горизбирком Петербурга продлит срок выдвижения в мундепы в округах, где творится хаос

Горизбирком Петербурга продлит срок выдвижения в мундепы в округах, где творится хаос

Желающие участвовать в муниципальных выборах в Петербурге, кто не смог зарегистрироваться из-за незаконного противодействия сотрудников комиссий в отдельных муниципальных округах, успеют и подадут документы. В этом «Политику Сегодня» заверил зампредседателя Городской избирательной комиссии Дмитрий Краснянский. Горизбирком своим решением продлевает срок выдвижения в тех случаях, где были подтверждены факт нарушения закона.  

«Люди успеют. Мы своим решением устанавливаем период выдвижения кандидатов, который по закону не может быть менее 20 дней. Если какой-то муниципальный совет вовремя не опубликовал, не довел до избирателей информацию, о том, что назначены выборы, а рассказал об этом, например, через 10 дней, то мы на 10 дней продлим. Если вообще не рассказал, то установим период, с какого можно выдвигаться. Для тех, кто не будет исполнять наши решения, сразу  — административная ответственность по статье 5.3 КоАП. И изгнание из избирательной комиссий», — сказал Краснянский.      

Из­би­ра­тель­ная ко­мис­сия Петербурга на­пра­ви­ла об­ра­ще­ния в про­ку­ра­ту­ру города и в ГСУ СК РФ после выявленных нарушений в работе муниципальных избиркомов. В частности, замечания у проверяющих возникли к работе сотрудников комиссий в округах Академический, Ржевка, Сапсониевское, Сергиевское, а также Екатерингофский и Красненькая речка. Например, сотрудники избиркома Красненькой речки не принимали документы у ряда кандидатов. На этот факт эмоционально жаловался депутат Госдумы Виталий Милонов в Facebook. 

Горизбирком Петербурга продлит срок выдвижения в мундепы в округах, где творится хаос

Дмитрий Краснянский отметил, что уровень ответственности сотрудников в каждом конкретном случае установят полиция и прокуратура. 

«Правоохранительные органы разбираются, что там: административное правонарушение, либо уголовное преступление. Поскольку воспрепятствование реализации  избирательных прав граждан может быть административно наказано и уголовно. Но вот этот хаос, который творится в некоторых комиссиях муниципальных образований, мы, конечно, терпеть уже не можем», — сказал Краснянский.  

Ранее врио главы Петербурга Александр Беглов поддержал проверки Горизбиркома и привлечение соответствующих органов. Градоначальник подчеркнул: выборы должны быть чистыми и справедливыми.    

«Хотел бы поблагодарить Горизбирком за принципиальное отношение к выборам в местное самоуправление. Для нас очень важно,чтобы выборы в нашем городе прошли чистыми, чтобы они были справедливыми, чтобы соблюдался закон. Поэтому та принципиальная позиция, которая занята Горизбиркомом, мной полностью поддерживается. Я думаю, что соответствующие структуры разберутся в тех нарушениях, которые уже выявлены», — сказал Беглов в видеобращении.

Муниципальные выборы в Петербурге состоятся в единый день голосования - 8 сентября 2019 года. 

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #выборы #петербург #общество #беглов

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