Менеджер штаба Навального заплатит за клевету из-за видео с мнимой фальсификацией подписей в Петербурге

Заместитель директора гимназии Выборгского района Елена Орлова, фигурировавшая в ролике Ольги Гусевой из штаба Навального в Петербурге, считает обвинение в фальсификации подписей клеветой. Женщина намерена обратиться в суд, пишет ФАН.

Провокационный ролик с якобы «фальсификацией» подписей слили в сеть 25 июня. На видео активистка ФБК Ольга Гусева обвиняет администрацию Выборгского района в сборе фальшивых подписей в пользу врио губернатора Александра Беглова.

Также в видеоролике Гусева упоминает замдиректора по АХЧ гимназии №61 Выборгского района Елену Орлову, которая, по словам провокаторши, заблокировала выход из администрации и пыталась украсть камеру. Однако в видео показана не Орлова, а другая женщина, отмечает СМИ.

После обнародования фейкового ролика на электронную почту Орловой стали приходить письма с обвинениями в фальсификации подписей.

Чтобы спасти репутацию, Орлова решила подать заявление в 25-й отдел полиции. Она рассказала журналистам, что после разоблачения вранья Гусева принесла педагогу извинения и заявила о намерении сделать опровержение, но женщина все равно будет подавать иск, к которому хотят присоединиться и другие педагоги ее гимназии.

Теперь менеджеру штаба Навального в Петербурге грозит обвинение в распространении заведомо ложной информации - это уголовное преступление. К слову, клевета, разошедшаяся в СМИ, карается штрафом до миллиона рублей или работами на срок до 240 часов.

Сам врио губернатора Петербурга Александр Беглов после выхода провокационного ролика призвал правоохранителей проверить видео. Он также отказался использовать 7500 подписей, собранных за него в Выборгском районе, чтобы горожане не сомневались в чистоте его подписного листа.