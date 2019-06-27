Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков. Об этом он заявил на брифинге в Киеве в четверг, 27 июня.

«У нас у всех есть дети, верните детей родителям», — перешел он на русский язык.

По словам Зеленского, глава МИД Украины Павел Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту РФ по морякам, и потребовал объяснений по этому поводу.

Ранее 25 июня МИД России направил ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины. В них говорилось, что процесс в отношении 24 украинских моряков продолжается, однако Россия готова пойти навстречу «в рамках уголовно-процессуального законодательства».

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Киев в принципе отказался обсуждать с Москвой вопрос о возвращении задержанных в Керченском проливе моряков. В ответ на это Климкин потребовал, чтобы Россия немедленно выполнила решение Международного трибунала и освободила украинцев. В МИД РФ назвали отказ обсуждать освобождение сограждан парадоксом.

Напомним, 25 ноября 2018 года три военных корабля Украины нарушили госграницу РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Все 24 украинских моряка, находившиеся на борту, арестованы. Заведено уголовное дело.