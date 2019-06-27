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17:14   27 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков

Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков. Об этом он заявил на брифинге в Киеве в четверг, 27 июня. 

«У нас у всех есть дети, верните детей родителям», — перешел он на русский язык.

По словам Зеленского, глава МИД Украины Павел Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту РФ по морякам, и потребовал объяснений по этому поводу.

Ранее 25 июня МИД России направил ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины. В них говорилось, что процесс в отношении 24 украинских моряков продолжается, однако Россия готова пойти навстречу «в рамках уголовно-процессуального законодательства».

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Киев в принципе отказался обсуждать с Москвой вопрос о возвращении задержанных в Керченском проливе моряков. В ответ на это Климкин потребовал, чтобы Россия  немедленно выполнила решение Международного трибунала и освободила украинцев. В МИД РФ назвали отказ обсуждать освобождение сограждан парадоксом.

Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков

Напомним, 25 ноября 2018 года три военных корабля Украины нарушили госграницу РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Все 24 украинских моряка, находившиеся на борту, арестованы. Заведено уголовное дело.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #моряки #зеленский

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