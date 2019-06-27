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16:59   27 Июня 2019
Россия

Ковитиди посоветовала россиянам отдыхать на родине после Теракта в Тунисе

Ковитиди посоветовала россиянам отдыхать на родине после Теракта в Тунисе

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди посоветовала россиянам в целях безопасности отказаться от поездок в нестабильные регионы.

Об этом она заявила 27 июня в интервью Федеральному агентству новостей

Ковитиди напомнила, что в XXI веке на карте мира до сих пор возникают горячие точки, в одну из которых может превратиться Тунис. 

«По какой причине и кому это выгодно — отдельный разговор. Главное — мы должны понимать, что сегодня было бы безопаснее отдыхать на территории РФ», — сказала она. 

Она подчеркнула, что сегодня стоит быть осторожнее, выбирая место для отдыха, напомнив о недавних событиях Грузии и взрыве возле французского посольства в Тунисе. 

По данным МИД РФ, россияне при теракте в Тунисе не пострадали. Однако Ковитиди настоятельно рекомендует соотечественникам быть осторожными в выборе места для отдыха. Член Совфеда посоветовала избегать мест, где может обостриться ситуация, имея в виду также и Северную Африку. 

Ранее сообщалось о двух взрывах в Тунисе, после которых погиб полицейский. Еще несколько человек получили ранения. Предположительно, теракт совершили два террориста-смертника.

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Автор: Софья Белоцерковская
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