Ковитиди посоветовала россиянам отдыхать на родине после Теракта в Тунисе

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди посоветовала россиянам в целях безопасности отказаться от поездок в нестабильные регионы.

Об этом она заявила 27 июня в интервью Федеральному агентству новостей.

Ковитиди напомнила, что в XXI веке на карте мира до сих пор возникают горячие точки, в одну из которых может превратиться Тунис.

«По какой причине и кому это выгодно — отдельный разговор. Главное — мы должны понимать, что сегодня было бы безопаснее отдыхать на территории РФ», — сказала она.

Она подчеркнула, что сегодня стоит быть осторожнее, выбирая место для отдыха, напомнив о недавних событиях Грузии и взрыве возле французского посольства в Тунисе.

По данным МИД РФ, россияне при теракте в Тунисе не пострадали. Однако Ковитиди настоятельно рекомендует соотечественникам быть осторожными в выборе места для отдыха. Член Совфеда посоветовала избегать мест, где может обостриться ситуация, имея в виду также и Северную Африку.

Ранее сообщалось о двух взрывах в Тунисе, после которых погиб полицейский. Еще несколько человек получили ранения. Предположительно, теракт совершили два террориста-смертника.