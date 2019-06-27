Совфед призвал российских туристов не посещать Тунис после терактов

Сегодня в столице Туниса прогремели два взрыва, по предварительным данным совершенные террористом-смертником: сенатор Совфеда Андрей Климов советует россиянам не ездить в арабскую страну на отдых.

Сенатор подчеркнул, что не берет на себя смелость давать рекомендации всем туристам, но своим знакомым не рекомендует ездить «по тем местам, где проходила Арабская весна».

«Мы знаем методику этого подполья. Эти радикалы специально ищут туристические места. Им нужны взрывы в местах скопления людей, им нужно максимальное освещение в СМИ», — отметил заместитель главы Комитета Совета Федерации по международным делам Климов в беседе с Nation News.

Сенатор отметил, что россиянам не запрещают ездить на иностранные туристические курорты для отдыха, а призывают граждан обратить внимание на то, какие события происходят в потенциальных местах для летнего отдыха.

«Мы не говорим, что нельзя куда-то ездить. Мы говорим, что вы, когда едете, почитайте, что там происходит. Туристы обычно говорят: «мы же обычные люди», мол, что с нами произойдет. Но охотятся и не на политиков, охотятся на группы людей, в которых много иностранцев», — заключил сенатор.

Напомним, ранее сообщалось о госпитализации президента Туниса Каид ас-Себси из-за резкого ухудшения самочувствия в четверг. В тот же день в столице страны прогремели два взрыва рядом со зданием французского посольства на центральной улице Хабиба Бургибы.