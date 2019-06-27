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Медведчук продолжит способствовать освобождению пленных в Донбассе

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16:40   27 Июня 2019
Россия

Россия посодействует расследованию катастрофы MH17

Россия посодействует расследованию катастрофы MH17

Россия продолжит оказывать содействие в расследовании катастрофы MH17. Об этом сообщил заместитель официального представителя МИД России Артем Кожин. По его словам, Москва планирует помочь в установлении реальных виновников трагедии, а не заранее назначенных.

«Российская сторона глубоко скорбит о жертвах катастрофы и будет и далее оказывать все возможное содействие», — подчеркнул дипломат.

Ранее премьер Малайзии заявил, что расследование авиакатастрофы изначально было политизированным и нацеленным на обвинение России, отмечает News.ru. В мае текущего года он заявил, что следственная группа, которую возглавляют Нидерланды, не представила никаких доказательств того, что РФ как-то относится к произошедшему. 

Напомним, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул 17 июля 2014 года на территорию Донецкой области, где шли боевые действия. На борту находились 298 человек, все они погибли.

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Автор: Арсений Аскольский
#расследование #mh17 #мид рф

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