НАТО утвердила политику безопасности в космосе

НАТО утвердила военно-космическую концепцию альянса. Об этом 27 июня сообщает ТАСС со ссылкой на генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

На пресс-конференции по результатам встречи глав оборонных ведомств НАТО Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс принял стратегию на сдерживание в космосе.

«Мы приняли первую всеобъемлющую космическую стратегию альянса. Она направлена на мониторинг космического пространства, защиту коммуникаций, выявление запусков ракет», — заявил он.

При этом Столтенберг добавил, что не имеет в виду милитаризацию космического пространства, и заверил, что НАТО не ищет гонки вооружений в космосе.

Как сообщает ТАСС, новая концепция альянса делает акцент на нуждах противоракетной обороны. Так, речь идет об использовании космических сенсоров, которые смогут выявить запуски и отследить траектории ракет в атмосфере Земли, а также о приоритетной защите спутников, которые действуют для системы ПРО.

Известно, что альянс принял новую военно-космическую концепцию впервые за свою историю.