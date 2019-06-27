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 НАТО утвердила политику безопасности в космосе

НАТО утвердила политику безопасности в космосе
16:31   27 Июня 2019
Весь мир

НАТО утвердила политику безопасности в космосе

НАТО утвердила политику безопасности в космосе

НАТО утвердила военно-космическую концепцию альянса. Об этом 27 июня сообщает ТАСС со ссылкой на генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. 

На пресс-конференции по результатам встречи глав оборонных ведомств НАТО Столтенберг заявил, что  Североатлантический альянс принял стратегию на сдерживание в космосе. 

«Мы приняли первую всеобъемлющую космическую стратегию альянса. Она направлена на мониторинг космического пространства, защиту коммуникаций, выявление запусков ракет», — заявил он.

При этом Столтенберг добавил, что не имеет в виду милитаризацию космического пространства, и заверил, что НАТО не ищет гонки вооружений в космосе. 

Как сообщает ТАСС, новая концепция альянса делает акцент на нуждах противоракетной обороны. Так, речь идет об использовании космических сенсоров, которые смогут выявить запуски и отследить траектории ракет в атмосфере Земли, а также о приоритетной защите спутников, которые действуют для системы ПРО. 

Известно, что альянс принял новую военно-космическую концепцию впервые за свою историю. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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