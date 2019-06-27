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16:40   27 Июня 2019
Россия

Повышение качества дорог станет для Петербурга приоритетной задачей

Повышение качества дорог станет для Петербурга приоритетной задачей

Российский лидер Владимир Путин накануне провел заседание Госсовета по вопросам развития автодорог страны, в котором поучаствовал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

В ходе мероприятия участники обсудили меры по повышению эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог.

Президент отметил, что в стране пока что немного дорог высокого качества. За последние четыре года протяженность дорог первой категории увеличилась на 2423 километра. Изменения, в основном, коснулись федеральных трасс: здесь 83 процента дорог соответствуют нормативным требованиям.

Чтобы в дорожном хозяйстве произошли системные перемены, каждому региону необходимо разработать и принять соответствующую программу, рассчитанную на не менее, чем до 2024 года.

Повышение качества дорог станет для Петербурга приоритетной задачей

За две недели до Госсовета Беглов поставил задачу увеличить срок эксплуатации дорожного покрытия с 3-5 до 12 лет. Это нужно делать за счет повышения качества битума и оптимизации технологий, пишут Невские новости.

На сегодняшний день порядка 37 процентов петербургских дорог не соответствуют стандартам. В соответствии с майскими указами, к 2024 году число таких трасс не должно превышать 15 процентов, для чего необходимо увеличить ежегодное финансирование с 7 до 13 млрд рублей. Соответствующее решение об увеличении уже было принято.

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Автор: Ольга Шпакова
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