Повышение качества дорог станет для Петербурга приоритетной задачей

Российский лидер Владимир Путин накануне провел заседание Госсовета по вопросам развития автодорог страны, в котором поучаствовал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

В ходе мероприятия участники обсудили меры по повышению эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог.

Президент отметил, что в стране пока что немного дорог высокого качества. За последние четыре года протяженность дорог первой категории увеличилась на 2423 километра. Изменения, в основном, коснулись федеральных трасс: здесь 83 процента дорог соответствуют нормативным требованиям.

Чтобы в дорожном хозяйстве произошли системные перемены, каждому региону необходимо разработать и принять соответствующую программу, рассчитанную на не менее, чем до 2024 года.

За две недели до Госсовета Беглов поставил задачу увеличить срок эксплуатации дорожного покрытия с 3-5 до 12 лет. Это нужно делать за счет повышения качества битума и оптимизации технологий, пишут Невские новости.

На сегодняшний день порядка 37 процентов петербургских дорог не соответствуют стандартам. В соответствии с майскими указами, к 2024 году число таких трасс не должно превышать 15 процентов, для чего необходимо увеличить ежегодное финансирование с 7 до 13 млрд рублей. Соответствующее решение об увеличении уже было принято.