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 Тайфун в Осаке не помешает приземлиться бортам участников G20

Тайфун в Осаке не помешает приземлиться бортам участников G20
17:04   27 Июня 2019
Весь мир

Тайфун в Осаке не помешает приземлиться бортам участников G20

Тайфун в Осаке не помешает приземлиться бортам участников G20

На японскую Осаку, куда сегодня прибывают лидеры крупнейших стран мира на саммит G20, надвигается сильнейший тропический циклон, который, как ожидается, перерастет в тайфун. Ливневые дожди и штормовой ветер не помешают приземлиться в Осаке бортам номер один, уверен специалист по безопасности полетов, бывший командир воздушного судна Александр Романов. 

По его словам, в сложных погодных условиях ключевую роль играет опыт пилотов и технологии.

«В Японии очень часто происходят тайфуны. Я сам сотни раз летал в таких условиях. Опытные пилоты знают, как справляться с сильными порывистыми ветрами. Приземлиться реально.  Кроме того, сейчас условия отслеживаются компьютером», — пояснил Романов. 

В Осаке 28-29 июля пройдет саммит лидеров стран «большой двадцатки». В Японию уже прибыл президент США Дональд Трамп. Самолет российского лидера Владимира Путина — на пути в Осаку.

По сообщению властей города, циклон настигнет регион в ночь на 28 июня, и в течение следующих 24 часов он станет тайфуном, который принесет штормовые ветра, ливни и грозы. 

 

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Автор: Олег Королев
#путин #япония #весь мир #тайфун #осака

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