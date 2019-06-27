Тайфун в Осаке не помешает приземлиться бортам участников G20

На японскую Осаку, куда сегодня прибывают лидеры крупнейших стран мира на саммит G20, надвигается сильнейший тропический циклон, который, как ожидается, перерастет в тайфун. Ливневые дожди и штормовой ветер не помешают приземлиться в Осаке бортам номер один, уверен специалист по безопасности полетов, бывший командир воздушного судна Александр Романов.

По его словам, в сложных погодных условиях ключевую роль играет опыт пилотов и технологии.

«В Японии очень часто происходят тайфуны. Я сам сотни раз летал в таких условиях. Опытные пилоты знают, как справляться с сильными порывистыми ветрами. Приземлиться реально. Кроме того, сейчас условия отслеживаются компьютером», — пояснил Романов.

В Осаке 28-29 июля пройдет саммит лидеров стран «большой двадцатки». В Японию уже прибыл президент США Дональд Трамп. Самолет российского лидера Владимира Путина — на пути в Осаку.

По сообщению властей города, циклон настигнет регион в ночь на 28 июня, и в течение следующих 24 часов он станет тайфуном, который принесет штормовые ветра, ливни и грозы.