СК завел уголовное дело против основателя компании «Рольф»

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы автодилера «Рольф» Сергея Петрова и ряда руководителей компании о выводе за рубеж четырех миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства Светлану Петренко.

Следствие считает, что подозреваемые переводили деньги нерезидентам по подложным документам. По словам Петренко, под видом покупки акций «Рольф Эстейт» по завышенной на четыре миллиарда рублей стоимости был заключен подложный договор купли-продажи с кипрской компанией «Панабел Лимитед».

Деньги были переведены на счет кипрской компании, а в дальнейшем поступили на счета подконтрольных Петрову иностранных компаний. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

СК РФ также подтвердил обыски в офисах холдинга, а также дома у фигурантов. Кроме того, в ведомстве сообщили о проведении допросов.

«Рольф» — крупнейшая дилерская компания в РФ с 22 автомобильными брендами. Она занимает 11% рынка по выручке. В прошлом году выручка составила 229,7 миллиардов рублей.