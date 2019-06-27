Новые военные разработки представили Путину на форуме «Армия-2019»

Президент России Владимир Путин посетил форум «Армия-2019» и посмотрел на проекты, созданные военным инновационным технополисом «Эра».

Продемонстрировал главе государства новые достижения российских инженеров врио начальника технополиса Игорь Дробот. Он показал Путину созданные на базе «Эры» разработки: портативный газосигнализатор для обнаружения токсичных веществ, макет робота радиоэлектронной борьбы, лазерную сканирующую систему технического зрения «Лидар К8» и станцию радиоразведки на беспилотном вертолете, сообщают РИА Новости.

Также российский лидер познакомился с разработками учеников Суворовского училища, их работы курируются технополисом. Среди проектов суворовцев транспорт для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, устройства для дистанционного управления роботами и макеты военной техники.

Напомним, в начале июня министр обороны РФ Сергей Шойгу открыл заседание Совета министров обороны стран СНГ на базе технополиса «Эра» в Анапе. Технополис был создан в июне 2018 года по инициативе российского президента, деятельность организации направлена на внедрение прорывных технологий в оборонную сферу и взаимодействие научных организаций с производственными.