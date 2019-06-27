Лавров обсудит с генсеком ОИС ситуацию в Персидском заливе
Глава МИД РФ Сергей Лавров 3 июля встретится с генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсефом Ахмедом аль-Усаймином и обсудит с ним ситуацию в Персидском заливе. Об этом 27 июня сообщил зампредставителя МИД РФ Артем Кожин.
«Состоится обмен мнениями о международном содействии урегулированию конфликтов в мусульманских странах ОИС: Сирии, Ливии, Йемене, Афганистане и Судане», — сказал он.
При этом, по словам Кожина, особое внимание стороны уделят обострившейся обстановке в регионе и недопущению там вооруженного конфликта.
ОИС является второй по масштабности после ООН международной организацией.
#Кожин: Со 2 по 4 июля в Москве с рабочим визитом будет находиться Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Ю.Осаимин. 3 июля запланированы его переговоры с С.В.Лавровым. #Сирия #Ливия #Йемен #Афганистан #Судан #БлижнийВосток #ПерсидскийЗалив #Иран #Израиль pic.twitter.com/9sNmYEwYu1— МИД России ???????? (@MID_RF) June 27, 2019