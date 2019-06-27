«Единая Россия» обсудит совет партийца из Мордовии засунуть резолюцию в задницу

Пожеланием «резолюцию в задницу себе засунь» завершилась в минувшую среду беседа председателя Совета депутатов Старошайговского района (республика Мордовия) от «Единой России», главврача местной больницы Татьяны Шишкановой с представителем КПРФ Петром Анисимовым. О разразившемся скандале сообщает издание Stolica-S. Диктофонная запись прилагается.

Совет медика касался требования отправить в отставку главу района после того, как чиновники не удостоили визитом собрание жителей в местном ДК. Оскорбленный высказыванием члена «Единой России» представитель левых сил уже пожаловался в администрацию Президента РФ и в различные органы власти. Издание уточняет, что незадолго до скандала Анисимову пришлось заплатить за процедуру колоноскопии в райбольнице, после чего возглавляемое Шишкановой учреждение оштрафовали на 11 тысяч рублей.

Депутат Госдумы от ЛППР Александр Старовойтов, который в конце апреля предлагал наказывать чиновников за оскорбление граждан, в комментарии «Политике Сегодня» предположил, что политические оппоненты плохо усвоили урок Ольги «государство не просило вас рожать» Глацких.

«Меня удивляет эта ситуация, слова, высказываемые отдельными чиновниками. Уже столько различных резонансных историй происходило за последнее время, но даже самый последний человек не может сообразить, что если тебе хочется что-то высказать, кому-то нахамить, то научись держать язык за зубами. Тем более представителю власти, которого избрал сам народ. Я так понимаю, горбатого могила исправит», - сказал Старовойтов.

Резюмируя, собеседник агентства призвал руководство «Единой России» брать пример с ЛДПР и указывать «паршивым овцам» на дверь, а также порадовался за эпоху новой прозрачности, когда хамство отдельных власть имущих быстро становится предметом обсуждения в интернете.

Замруководителя по агитационно-пропагандисткой работе регионального исполкома партии Ольга Клюева заверила, что мордовское руководство «ЕР» об инциденте знает.

«У нас готовится комментарий, в течение часа-двух он появится на нашем сайте», - пообещала она.

Связаться с Татьяной Шишкановой корреспонденту не удалось. В приемной Старошайговской районной больницы объяснили, что главврач отлучился на обед, а после обеда - на селекторное совещание.

Визитера к депутат зовут Петр Анисимов. Он первый секретарь местного районного КПРФ. Источник в «Единой России» не исключает, что в этой истории имела место быть сознательная провокация в адрес Шишкановой.