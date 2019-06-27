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15:55   27 Июня 2019
Россия

Беглов поблагодарил избирком за принципиальное отношение к выборам после провокации с подписями

Беглов поблагодарил избирком за принципиальное отношение к выборам после провокации с подписями

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поблагодарил городскую избирательную комиссию за принципиальное отношение к выборам местного самоуправления. Он отметил важность того, чтобы выборы в Петербурге прошли «чисто» - в соответствии с законом и справедливо.

Глава Петербурга подчеркнул, что поддерживает принципиальную позицию Горизбиркома и выразил надежду, что соответствующие структуры разберутся в тех нарушениях, которые уже были выявлены.

Ранее Беглов обратился к правоохранительным органам после появления в сети провокационного видео, на котором якобы сотрудники бюджетных учреждений в администрации Выборгского района фальсифицируют подписи в его поддержку.

Градоначальник Северной столицы подчеркнул, что он и его штаб не имеют к этому никакого отношения и призвал правоохранителей разобраться в ситуации.

Позже стало известно, что Беглов на фоне этой политической спекуляции принял решение не сдавать в избирком собранные в Выборгском районе подписи.

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Автор: Ольга Шпакова
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