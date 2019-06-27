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15:45   27 Июня 2019
Россия

ФСБ проводит обыски в офисах автодилера «Рольф»

ФСБ проводит обыски в офисах автодилера «Рольф»

Крупнейший в России автодилер «Рольф» заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проводят обыски силовики и оперативники. Отмечается, что в 9 часов утра в центры пришли сотрудники СК РФ, которые предъявили постановление.

В «Рольфе» отметили, что их юристы изучают этот документ. По предварительным данным, постановление не относится к операционной деятельности автодилера.

«Сотрудники СК препятствуют операционной деятельности компании, блокируют доступ к рабочим местам и телефонам, вывели на улицу по крайней мере одно подразделение», — говорится в заявлении.

По словам представителей компании, «люди в масках сидят в клиентской зоне». Отмечается также, что «Рольф» соблюдает законодательство РФ и является крупным налогоплательщиком, выплатившим за три года 23 миллиарда рублей. Автодилер заявляет, что готов к сотрудничеству с правоохранителями.

«Рольф» — крупнейшая дилерская компания в РФ с 22 автомобильными брендами. Она занимает 11% рынка по выручке. В прошлом году выручка составила 229,7 миллиардов рублей.

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Автор: Арсений Аскольский
#ск рф #обыски #рольф

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