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Медведчук продолжит способствовать освобождению пленных в Донбассе

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15:57   27 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Медведчук продолжит способствовать освобождению пленных в Донбассе

Медведчук продолжит способствовать освобождению пленных в Донбассе

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявил о намерении продолжать способствовать освобождению пленных в Донбассе, несмотря на уголовные дела, которые заведены против него на Украине.

Большинство украинских граждан давно ожидают прекращение боевых действий, заявил он и отметил, что это главное ожидание на президентских и парламентских выборах, которое должно быть реализовано.

Для этого ведется работа по выполнению минских соглашений, отметил Медведчук.

Ранее сообщалось, что на встрече в Минске Медведчук и лидеры ЛНР и ДНР обсудили выполнение минских соглашений, снятие блокады Донбасса, а также сошлись во мнении о важности принятия закона об амнистии.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#украина #днр #лнр #минские соглашения #медведчук

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