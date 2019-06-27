Медведчук продолжит способствовать освобождению пленных в Донбассе

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявил о намерении продолжать способствовать освобождению пленных в Донбассе, несмотря на уголовные дела, которые заведены против него на Украине.

Большинство украинских граждан давно ожидают прекращение боевых действий, заявил он и отметил, что это главное ожидание на президентских и парламентских выборах, которое должно быть реализовано.

Для этого ведется работа по выполнению минских соглашений, отметил Медведчук.

Ранее сообщалось, что на встрече в Минске Медведчук и лидеры ЛНР и ДНР обсудили выполнение минских соглашений, снятие блокады Донбасса, а также сошлись во мнении о важности принятия закона об амнистии.