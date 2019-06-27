Нацбанк Грузии насчитал сотни миллионов долларов убытков без туристов из РФ

Национальный банк Грузии заявил, что следствием сокращения туристического потока из России станет ущерб экономике страны в 200-300 миллионов долларов до конца года: курс грузинского лари резко упал.

«На данном этапе трудно делать точные прогнозы, однако, согласно первым подсчетам, сокращение туристического потока из России за оставшийся период года окажет на экономику влияние примерно до 200–300 миллионов долларов», — заявили на официальном сайте грузинского Нацбанка.

Банк отмечает, что внешний шок для экономики страны отражается не только на расходах, но и на курсе местной валюты.

«При этом необходимо учесть данные первого квартала текущего года, которые, по сравнению с первым кварталом 2018 года, увеличены на 207 миллионов долларов. Это означает, что в других равных условиях, в том числе с учётом фактора России, внешний баланс в течение года, немного, но будет улучшен», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на курс грузинского лари воздействуют не только внешние, но и внутренние факторы. Информация о возможном сокращении количества туристов влияет на валютный рынок, сообщает ведомство.

Напомним, 25 июня курс лари упал до исторического минимума — 2,8333 лари за доллар, стоимость которого выросла примерно на 1,4%. Министр экономики республики Натия Турнава заявила, что инфляция — временное явление, не связанное с запретом России на прямое авиасообщение с Грузией, введенное руководством РФ после антироссийских протестов и штурма парламента в Тбилиси.