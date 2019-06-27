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15:28   27 Июня 2019
Россия

Беглов поручил восстановить спортивную площадку в Колпино

Беглов поручил восстановить спортивную площадку в Колпино

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов посетил с рабочим визитом Колпинский район города в четверг, 27 июня. Там он осмотрел спортивную площадку на Загородной улице.  

Площадку построили еще в 2007 году по заказу местной администрации. Ее площадь составляет около 2,2 тысячи квадратных метров. Позже ее передали на баланс ГБОУ «Школа №452». Сейчас площадка оказалась на территории квартала «Красный кирпичник», который попал под программу реновации. В результате школе отказали в межевании территории.

Беглов поручил восстановить спортивную площадку в Колпино

Беглов поручил к началу учебного года восстановить площадку. Для этого он предложил взять землю, на которой она находится, в безвозмездную аренду. 

«Строители подождут со своей землей. Надо с ними соглашение заключить», – добавил градоначальник.

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Автор: Виктория Разумовская
#петербург #беглов #школы #колпино

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