Зампред ЗакСа высоко оценил работу Беглова по снижению тарифов ЖКХ

Врио главы Петербурга Александр Беглов поручил городскому правительству оптимизировать расходы ресурсоснабжающих предприятий. После этого в Северной столице удалось снизить темпы роста тарифов ЖКХ.

Общая экономия потребителей до конца года составит около полутора миллиардов рублей, а общая сумма сэкономленных денег — три миллиарда. Тарифы на основные коммунальные услуги в Петербурге вступят в силу с 1 июля. Начиная со второго полугодия тарифы в городе почти не вырастут.

По факту рост за «коммуналку» во втором полугодии составит 7,1 рубля на человека для тех, кто живет в квартирах с электрическими плитами, и 8,67 рублей — для квартир с газовыми плитами. Ранее планируемый рост тарифов составлял 76,93 и 78,26 рублей соответственно. Сокращение затрат ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» существенно снизило рост тарифов на водоснабжение и водоотведение. Вместо планировавшихся 7% тариф повысится только на 3,2% для населения. Для прочих потребителей вместо 8% рост составит 3,7%.

Такое событие уникально не только для Петербурга, но и для всей России. Опыт культурной столицы планируют учесть при подготовке проекта федерального закона «Об основах государственного тарифного регулирования».

В беседе с изданием «НьюИнформ» зампред ЗакСа Анатолий Дроздов высоко оценил работу команды Беглова по снижению коммунальных тарифов. Он отметил, что градоначальник ежедневно встречается с петербуржцами, принимая к сведению все, что они говорят.