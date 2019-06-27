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15:16   27 Июня 2019
Россия

Зампред ЗакСа высоко оценил работу Беглова по снижению тарифов ЖКХ

Зампред ЗакСа высоко оценил работу Беглова по снижению тарифов ЖКХ

Врио главы Петербурга Александр Беглов поручил городскому правительству оптимизировать расходы ресурсоснабжающих предприятий. После этого в Северной столице удалось снизить темпы роста тарифов ЖКХ.

Общая экономия потребителей до конца года составит около полутора миллиардов рублей, а общая сумма сэкономленных денег — три миллиарда. Тарифы на основные коммунальные услуги в Петербурге вступят в силу с 1 июля. Начиная со второго полугодия тарифы в городе почти не вырастут.

По факту рост за «коммуналку» во втором полугодии составит 7,1 рубля на человека для тех, кто живет в квартирах с электрическими плитами, и 8,67 рублей — для квартир с газовыми плитами. Ранее планируемый рост тарифов составлял 76,93 и 78,26 рублей соответственно. Сокращение затрат ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» существенно снизило рост тарифов на водоснабжение и водоотведение. Вместо планировавшихся 7% тариф повысится только на 3,2% для населения. Для прочих потребителей вместо 8% рост составит 3,7%.

Зампред ЗакСа высоко оценил работу Беглова по снижению тарифов ЖКХ

Такое событие уникально не только для Петербурга, но и для всей России. Опыт культурной столицы планируют учесть при подготовке проекта федерального закона «Об основах государственного тарифного регулирования».

В беседе с изданием «НьюИнформ» зампред ЗакСа Анатолий Дроздов высоко оценил работу команды Беглова по снижению коммунальных тарифов. Он отметил, что градоначальник ежедневно встречается с петербуржцами, принимая к сведению все, что они говорят.

«Встречаясь ежедневно с жителями городских районов и муниципальных образований, зная об этой давно назревшей проблеме – тарификации ЖКХ, Беглов принял грамотно выверенное решение. Просмотрели этот вопрос, проанализировали, провели систематизацию. Там, где это возможно, должна быть рациональность, снижение тарифов. Оценку проделанной работе можно дать только положительную», — отметил Дроздов.

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Автор: Арсений Аскольский
#жкх #петербург #беглов #дроздов

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