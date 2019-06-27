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 Зампред ЗакСа высоко оценил работу Беглова по снижению тарифов ЖКХ

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Медведчук обсудил с лидерами ДНР и ЛНР минские соглашения и блокаду Донбасса

Медведчук обсудил с лидерами ДНР и ЛНР минские соглашения и блокаду Донбасса

 Встреча Медведчука с лидерами ДНР и ЛНР началась в Минске

Встреча Медведчука с лидерами ДНР и ЛНР началась в Минске
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15:00   27 Июня 2019
Россия

Число госпитализированных после ЧП с Ан-24 выросло до девяти человек

Число госпитализированных после ЧП с Ан-24 выросло до девяти человек

Число госпитализированных после жесткой посадки Ан-24 в Бурятии возросло до девяти человек. Об этом рассказал пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев в Facebook.

Ранее сообщалось, что только 21 пассажир обратился за медицинской помощью, но Минздрав решил проверить состояние здоровья всех пассажиров и членов экипажа. Врачи провели осмотр 45 человек, 9 из них было решено поместить в больницу. У пострадавших наблюдается отравление продуктами горения, ушибы и сильный стресс.

Глава Бурятии Алексей Цыденов распорядился выплатить в семьям погибшего пилота и техника по 500 тысяч рублей из фонда по ликвидации ЧС. Выплаты получат и пострадавшие пассажиры, но их размер будет зависеть от полученных травм. 

Самолетом авиакомпании «Ангара» совершил жесткую посадку утром 27 июня в связи с отказом двигателя.  При посадке авиасудно съехало с взлетно-посадочной полосы и врезалось в здание очистных сооружений, что вызвало возгорание.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #происшествия #бурятия #ан-24

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