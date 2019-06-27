Число госпитализированных после ЧП с Ан-24 выросло до девяти человек

Число госпитализированных после жесткой посадки Ан-24 в Бурятии возросло до девяти человек. Об этом рассказал пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев в Facebook.

Ранее сообщалось, что только 21 пассажир обратился за медицинской помощью, но Минздрав решил проверить состояние здоровья всех пассажиров и членов экипажа. Врачи провели осмотр 45 человек, 9 из них было решено поместить в больницу. У пострадавших наблюдается отравление продуктами горения, ушибы и сильный стресс.

Глава Бурятии Алексей Цыденов распорядился выплатить в семьям погибшего пилота и техника по 500 тысяч рублей из фонда по ликвидации ЧС. Выплаты получат и пострадавшие пассажиры, но их размер будет зависеть от полученных травм.

Самолетом авиакомпании «Ангара» совершил жесткую посадку утром 27 июня в связи с отказом двигателя. При посадке авиасудно съехало с взлетно-посадочной полосы и врезалось в здание очистных сооружений, что вызвало возгорание.