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Медведчук обсудил с лидерами ДНР и ЛНР минские соглашения и блокаду Донбасса

Медведчук обсудил с лидерами ДНР и ЛНР минские соглашения и блокаду Донбасса

 Встреча Медведчука с лидерами ДНР и ЛНР началась в Минске

Встреча Медведчука с лидерами ДНР и ЛНР началась в Минске
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14:55   27 Июня 2019
Россия

Пленных из ДНР и ЛНР передадут Киеву в Минске

Пленных из ДНР и ЛНР передадут Киеву в Минске

Освобождение нескольких пленных граждан Украины состоится в Минске в пятницу, сообщил представитель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Я думаю… что это должно послужить серьезным сигналом для сегодняшней украинской власти, что обмен всех установленных на всех установленных должен произойти, должен иметь место», — сказал Медведчук журналистам в Минске, сообщают РИА Новости.

Пока время и место освобождения пленных не называется, эту информацию сообщат позже.

Пленных из ДНР и ЛНР передадут Киеву в Минске

Напомним, сегодня Медведчук встретился с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Минске. Политики обсудили возможность осуществления условий минских соглашений, снятие блокады на Донбассе и закон об амнистии, который может принять Верховная рада. Медведчук подчеркнул, что решение тех или иных вопросов рискует затянуться без своевременного урегулирования.

Напомним, в апреле российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей Донбасса. Он подчеркнул, что это вопрос «только гуманитарного характера» и Москва не желает создавать проблемы для Киева, однако ситуация с ущемленными гражданскими правами жителей ЛНР и ДНР выходит за рамки. 

Пленных из ДНР и ЛНР передадут Киеву в Минске

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Автор: Тимофей Булочкин
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