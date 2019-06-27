Пленных из ДНР и ЛНР передадут Киеву в Минске

Освобождение нескольких пленных граждан Украины состоится в Минске в пятницу, сообщил представитель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Я думаю… что это должно послужить серьезным сигналом для сегодняшней украинской власти, что обмен всех установленных на всех установленных должен произойти, должен иметь место», — сказал Медведчук журналистам в Минске, сообщают РИА Новости.

Пока время и место освобождения пленных не называется, эту информацию сообщат позже.

Напомним, сегодня Медведчук встретился с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Минске. Политики обсудили возможность осуществления условий минских соглашений, снятие блокады на Донбассе и закон об амнистии, который может принять Верховная рада. Медведчук подчеркнул, что решение тех или иных вопросов рискует затянуться без своевременного урегулирования.

Напомним, в апреле российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей Донбасса. Он подчеркнул, что это вопрос «только гуманитарного характера» и Москва не желает создавать проблемы для Киева, однако ситуация с ущемленными гражданскими правами жителей ЛНР и ДНР выходит за рамки.