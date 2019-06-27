США запустили корыстный проект Prosper Africa, чтобы подмять континент

Вашингтон запустил проект Prosper Africa. Информацию о его старте подтвердили американские политики на бизнес-саммите США-Африка, прошедшем в столице Мозамбика. Об этом 27 июня сообщает Федеральное агентство новостей.

Самые известные американские политики и чиновники участвовали в недавнем Африканско-американском бизнес-саммите в Мапуту. В ходе мероприятия Америка заявила, что взяла курс на новый проект «Процветающая Африка».

Цель проекта — «изменить культуру американской дипломатии в Африке, чтобы успех американского бизнеса на континенте был таким же важным приоритетом, как американская безопасность и экономическое развитие Африки».

По мнению экспертов, настоящая цель нового проекта США — подмять под себя африканский континент. Америка даже не пытается скрыть, что «Процветающая Африка» нужна американскому бизнесу. Судьба африканских стран Штаты совсем не волнует.

По мнению директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Дмитрия Егорченкова, США давно планируют экономической захват Африки.

«Американцы наращивают свою военную активность в Африке уже не первый год, достаточно посмотреть открытый список новых военных объектов США, которые там появляются ежегодно. По некоторым оценкам количество американских военных объектов уже превысило количество дипломатических объектов США на континенте, согласитесь, это интересный факт».

Однако значительная часть африканских стран выступает гораздо охотнее за сотрудничество с Россией. Эксперт отметил, что некоторым странам в Африке приходится вынужденно контактировать с США, ведь Россия пока недостаточно присутствует на континенте.

«В Африке понимают, что Россия могла бы стать значительно более справедливым противовесом в глобальной политике внутри африканского континента, чем Соединенные Штаты», — отметил Егорченков.

Эксперт ФАН призвал РФ двигаться в направлении сотрудничества с Африкой и дальше.