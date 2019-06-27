Китай готов развивать военные отношения с Северной Кореей

Пекин готов развивать дружественные отношения с вооруженными силам Северной Кореи. Об этом заявил представитель Минобороны КНР Жэнь Гоцян 27 июня на брифинге.

Две страны отмечают 70-летие установления дипломатических отношений. В связи с этим Китай готов использовать этот повод, чтобы реализовать договоренности, которые достигли лидеры двух государств, а также развивать дружественные отношения между армиями.

По его словам, таким образом будет сделан позитивный вклад не только в развитие отношений КНР и КНДР, но и в защиту регионального мира и стабильности.

Гоцян подчеркнул, что межармейские связи – важнейшая составляющая китайско-северокорейских отношений. Они внесли позитивный вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений.