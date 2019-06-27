Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов поручил восстановить спортивную площадку в Колпино

Беглов поручил восстановить спортивную площадку в Колпино

 Зампред ЗакСа высоко оценил работу Беглова по снижению тарифов ЖКХ

Зампред ЗакСа высоко оценил работу Беглова по снижению тарифов ЖКХ
Медведчук обсудил с лидерами ДНР и ЛНР минские соглашения и блокаду Донбасса

Медведчук обсудил с лидерами ДНР и ЛНР минские соглашения и блокаду Донбасса

 Встреча Медведчука с лидерами ДНР и ЛНР началась в Минске

Встреча Медведчука с лидерами ДНР и ЛНР началась в Минске
США запустили корыстный проект Prosper Africa, чтобы подмять континент

США запустили корыстный проект Prosper Africa, чтобы подмять континент

Фонд защиты национальных ценностей опубликовал данные о вмешательстве США в дела Африки

Фонд защиты национальных ценностей опубликовал данные о вмешательстве США в дела Африки
Беглов поручил восстановить спортивную площадку в Колпино

Беглов поручил восстановить спортивную площадку в Колпино

 Зампред ЗакСа высоко оценил работу Беглова по снижению тарифов ЖКХ

Зампред ЗакСа высоко оценил работу Беглова по снижению тарифов ЖКХ
Медведчук обсудил с лидерами ДНР и ЛНР минские соглашения и блокаду Донбасса

Медведчук обсудил с лидерами ДНР и ЛНР минские соглашения и блокаду Донбасса

 Встреча Медведчука с лидерами ДНР и ЛНР началась в Минске

Встреча Медведчука с лидерами ДНР и ЛНР началась в Минске
США запустили корыстный проект Prosper Africa, чтобы подмять континент

США запустили корыстный проект Prosper Africa, чтобы подмять континент

Фонд защиты национальных ценностей опубликовал данные о вмешательстве США в дела Африки

Фонд защиты национальных ценностей опубликовал данные о вмешательстве США в дела Африки
14:56   27 Июня 2019
Весь мир

Китай готов развивать военные отношения с Северной Кореей

Китай готов развивать военные отношения с Северной Кореей

Пекин готов развивать дружественные отношения с вооруженными силам Северной Кореи. Об этом заявил представитель Минобороны КНР Жэнь Гоцян 27 июня на брифинге.

Две страны отмечают 70-летие установления дипломатических отношений. В связи с этим Китай готов использовать этот повод, чтобы реализовать договоренности, которые достигли лидеры двух государств, а также развивать дружественные отношения между армиями.

По его словам, таким образом будет сделан позитивный вклад не только в развитие отношений КНР и КНДР, но и в защиту регионального мира и стабильности.

Гоцян подчеркнул, что межармейские связи – важнейшая составляющая китайско-северокорейских отношений. Они внесли позитивный вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#кндр #армия #политика #китай

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...