Фонд защиты национальных ценностей опубликовал данные о вмешательстве США в дела Африки

Соединенные Штаты активно вмешиваются во внутреннюю политику африканских государств, при этом зачастую Вашингтон воздействует на ситуацию в Африке через некоммерческие организации. Об этом заявили в Фонде защиты национальных ценностей.

Фонд National Endowment for Democracy (NED, организация, признанная в РФ нежелательной) обеспечивает продвижение американских интересов на глобальной арене. Формально организация продвигает процесс демократизации во всем мире. На самом деле NED действует избирательно, обходя, в частности, Саудовскую Аравию — давнего союзника США.

В 2018 году NED выделил почти 24,7 миллионов долларов на реализацию 277 проектов в Африке. Средний размер гранта составил около 89 тысяч долларов. Ряд проектов аналогичны так называемому ФБК Алексея Навального, то есть прикрываются «борьбой с коррупцией». Такие работы активно велись в Кении, Судане, Руанде и Замбии.

В Сахеле основной проект направлен на создание коалиции НПО, которая специализируется на борьбе с экстремизмом. В Нигерии и Сомали NED работа через «борьбу» за расширение прав профсоюзов. С учетом ситуации в Судане, истолковать США действия однозначно непросто.

NED активно работает в 10 странах — Зимбабве, Кении, Нигере, ДР Конго, Нигерии, Мали, Эфиопии, Судане, Кот-д’Ивуаре и Гамбии. Общие расходы на грантовую поддержку составили свыше 15,3 миллионов долларов или 62% от общего объема финансирования африканских проектов.

В Фонде защиты национальных ценностей считают, что за проектами NED скрывается стремление переформатировать внутриполитическое поле африканских стран путем встраивания агентов влияния США.