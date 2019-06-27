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Медведчук обсудил с лидерами ДНР и ЛНР минские соглашения и блокаду Донбасса

Медведчук обсудил с лидерами ДНР и ЛНР минские соглашения и блокаду Донбасса

 Встреча Медведчука с лидерами ДНР и ЛНР началась в Минске

Встреча Медведчука с лидерами ДНР и ЛНР началась в Минске
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14:23   27 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Медведчук обсудил с лидерами ДНР и ЛНР минские соглашения и блокаду Донбасса

Медведчук обсудил с лидерами ДНР и ЛНР минские соглашения и блокаду Донбасса

Главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что обсудил в Минске с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР реализацию минских соглашений, снятие блокады Донбасса и важность принятия закона об амнистии.

«Мы подробно остановились на вопросе, что основой и фундаментом минских соглашений являются те законы, которые должна принять Верховная рада», — заявил он. 

Речь идет о вопросах, связанных с принятием закона о выборах, об амнистии, а также об особом статусе Донбасса и фиксирование в конституции Украины этого статуса так, как это предусмотрено текстом минских соглашений. Медведчук подчеркнул, что во главе угла должна стоять реализация политических пунктов «Минска-2».

Политик подчеркнул, что без урегулирования решение отдельных вопросов затянется.

В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости регионов после госпереворота, который произошел в стране в феврале того же года. По данным ООН, жертвами конфликта стали порядка 13 тысяч человек.

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Автор: Арсений Аскольский
#днр #лнр #минские соглашения #медведчук

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