ВЦИОМ выяснил, что российская молодежь оптимистично смотрит в будущее

Современная молодежь в возрасте от 18 до 34 лет смотрит на жизнь с большим оптимизмом, в отличие от старшего поколения. Об этом сказано в данных исследования, проведенного ВЦИОМ.

Ранее ВЦИОМ опросил три группы респондентов. Возраст первой составил от 18 до 24 лет, второй — от 25 до 34 лет, а третьей — старше 35 лет. В результате опроса выяснилось, что большинство опрошенных (почти 60%) в первых двух категориях (в возрасте от 18 до 34 лет) довольны своей жизнью.

Примерно такие же показатели респондентов старше 35 лет были отмечены в группе 60+ (почти 55% опрошенных)

Согласно данным исследования 42% респондентов среди тех, кому от 18 до 24 лет, верят в улучшения. Что касается группы в возрасте от 25 до 34 лет, 33% опрошенных также позитивно оценивают будущее. При этом только четверть респондентов второй группы считает, что жизнь никак не изменится. Среди 25-34 летних доля тех, кто придерживается такого же мнения выше — 45% респондентов.

И только одна пятая опрошенных в молодежной среде (от 18 до 34 лет) считают, что их ожидают перемены к худшему.

Позитивные оценки сложившейся личной жизненной ситуации также наблюдаются чаще всего в молодежной среде — 83% среди тех, кому от 18 до 24 лет, и 75% среди опрошенных в возрасте 25-34 года.