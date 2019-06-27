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14:26   27 Июня 2019
Россия

ВЦИОМ выяснил, что российская молодежь оптимистично смотрит в будущее

ВЦИОМ выяснил, что российская молодежь оптимистично смотрит в будущее

Современная молодежь в возрасте от 18 до 34 лет смотрит на жизнь с большим оптимизмом, в отличие от старшего поколения. Об этом сказано в данных исследования, проведенного ВЦИОМ. 

Ранее ВЦИОМ опросил три группы респондентов. Возраст первой составил от 18 до 24 лет, второй — от 25 до 34 лет, а третьей — старше 35 лет. В результате опроса выяснилось, что большинство опрошенных (почти 60%) в первых двух категориях (в возрасте от 18 до 34 лет) довольны своей жизнью.  

Примерно такие же показатели респондентов старше 35 лет были отмечены в группе 60+ (почти 55% опрошенных)

ВЦИОМ выяснил, что российская молодежь оптимистично смотрит в будущее

Согласно данным исследования 42% респондентов среди тех, кому от 18 до 24 лет, верят в улучшения. Что касается группы в возрасте от 25 до 34 лет, 33% опрошенных также позитивно оценивают будущее. При этом только четверть респондентов второй группы считает, что жизнь никак не изменится. Среди 25-34 летних доля тех, кто придерживается такого же мнения выше — 45% респондентов. 

И только одна пятая опрошенных в молодежной среде (от 18 до 34 лет) считают, что их ожидают перемены к худшему. 

Позитивные оценки сложившейся личной жизненной ситуации также наблюдаются чаще всего в молодежной среде — 83% среди тех, кому от 18 до 24 лет, и 75% среди опрошенных в возрасте 25-34 года.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #вциом #общество #молодежь #социальный опрос

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