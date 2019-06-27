«Кинжал», «Пересвет», «Сармат» и «Посейдон» поступят в войска в ближайшие годы

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», лазерные системы «Пересвет», тяжелая межконтинентальная ракета «Сармат», подводный беспилотник «Посейдон», крылатая ракета «Буревестник» и другое новейшее вооружение поступит в российские войска в ближайшие годы.

Об этом заявил глава государства Владимир Путин на приеме в честь выпускников высших военных учебных учреждений 27 июня.

Одной из основных задач развития наземных стратегических ядерных сил, определенных Планом строительства и развития РВСН, является развертывание ракетного комплекса стационарного шахтного базирования «Сармат» https://t.co/p3ObihKWdh pic.twitter.com/qF8wR9OZTa — Минобороны России (@mod_russia) July 19, 2018

Он отметил, что укрепление обороноспособности страны, развитие спецслужб и ВС зависит в большой степени от офицерского корпуса. Это касается реализации серьезной программы по переоснащению армии и флота.

«Талант, дерзость и смелость, неустанный труд сотен тысяч рабочих, инженеров, конструкторов воплотились в этом оружии», — сказал Путин, отметив, что теперь оно должно оказаться в умелых руках.

Кроме того, глава государства выразил надежду, что выпускники будут решать задачи по обеспечению безопасности родины, бороться с терроризмом, криминалом и коррупцией.