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 Зампред ЗакСа высоко оценил работу Беглова по снижению тарифов ЖКХ

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Медведчук обсудил с лидерами ДНР и ЛНР минские соглашения и блокаду Донбасса

Медведчук обсудил с лидерами ДНР и ЛНР минские соглашения и блокаду Донбасса

 Встреча Медведчука с лидерами ДНР и ЛНР началась в Минске

Встреча Медведчука с лидерами ДНР и ЛНР началась в Минске
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14:31   27 Июня 2019
Россия

«Кинжал», «Пересвет», «Сармат» и «Посейдон» поступят в войска в ближайшие годы

«Кинжал», «Пересвет», «Сармат» и «Посейдон» поступят в войска в ближайшие годы

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», лазерные системы «Пересвет», тяжелая межконтинентальная ракета «Сармат», подводный беспилотник «Посейдон», крылатая ракета «Буревестник» и другое новейшее вооружение поступит в российские войска в ближайшие годы.

Об этом заявил глава государства Владимир Путин на приеме в честь выпускников высших военных учебных учреждений 27 июня.

Он отметил, что укрепление обороноспособности страны, развитие спецслужб и ВС зависит в большой степени от офицерского корпуса. Это касается реализации серьезной программы по переоснащению армии и флота.

«Талант, дерзость и смелость, неустанный труд сотен тысяч рабочих, инженеров, конструкторов воплотились в этом оружии», — сказал Путин, отметив, что теперь оно должно оказаться в умелых руках.

Кроме того, глава государства выразил надежду, что выпускники будут решать задачи по обеспечению безопасности родины, бороться с терроризмом, криминалом и коррупцией.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #армия и опк #новое оружие #кинжал #сармат

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