НАТО может планировать новый удар по Ирану в САР

Новейшие истребители F-35 впервые поучаствовали в трехсторонних учениях стран НАТО Tri-Lightning в Средиземном море. В них были задействованы вооруженные силы Америки, Британии и Израиля.

Источники ФАН связывают учения у сирийских берегов с обострением в отношениях между США и Ираном после инцидента с беспилотником Global Hawk.

Американская коалиция проводит мероприятия для наращивания своего военного присутствия на Ближнем Востоке, обостряя обстановку в регионе. Сейчас Штаты выдвигают на передовую все силы для сокрушительного удара по Ирану, отмечает издание.

Помимо этого, Белый дом наращивает американскую группировку, благодаря чему коалиция «Демократических сил Сирии» укрепляется на востоке САР.

США не торопятся признать, что ИГ не был побежден в Заевфратье. Провальная политика американской коалиции сказывается на всей Сирии, а западные СМИ «глушат» распространение негативной информации о силах коалиции.

Авиационная операция сил НАТО «по израильским лекалам» не имеет политического оправдания, но возможна, считает военный эксперт Сергей Хатылев.

«У Израиля с нами есть договоренности, есть отношения, разделены зоны влияния. А вот все остальные страны, в том числе и США, находятся там незаконно — никакой миротворческой операции там не проводится, ООН туда никого не отряжала», заявил ФАН эксперт.

Любые совместные действия американских, британских и израильских сил вызовут политические последствия в будущем, отметил Хатылев.

Эксперт также напомнил о предстоящей встрече президента РФ Владимира Путина и Трампом на G20.

«Вот мы поймем, о чем они поговорят, о чем они договорятся — и в ближайшие два-три дня, а потом в течение месяца мы увидим конкретные действия», — заявил он.

Борьба за новую стратегию будет длиться еще 10-15 лет, добавил в заключении собеседник ФАН.