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Трамп прибыл на саммит в Осаку без супруги Меланьи

Трамп прибыл на саммит в Осаку без супруги Меланьи

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14:01   27 Июня 2019
Политика

Трамп прибыл на саммит в Осаку без супруги Меланьи

Трамп прибыл на саммит в Осаку без супруги Меланьи

Президент США Дональд Трамп прибыл в японскую Осаку, где 27 и 28 июня пройдет саммит лидеров «большой двадцатки», но на этот раз без супруги Мелании. Его сопровождает дочь Иванка Трамп.

Трансляция прибытия глав государств ведется в Международном пресс-центре. Американского лидера у трапа самолета приветствовал глава МИД Японии Таро Коно. Судно Трампа приземлилось в аэропорту Итами в северной части Осаки. Обычно он используется для внутренних авиарейсов. Все остальные мировые лидеры прибыли или прибудут в международный аэропорт Кансай

На прошлом саммите G20 в Аргентине Мелания сопровождала мужа. Наблюдавшие за трансляцией на экранах даже отпустили шутки о возможной ссоре супругов.

В рамках саммита Трамп проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с коллегой из России Владимиром Путиным. Беседа может продлиться около часа, отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Также у хозяина Белого дома  запланирована встреча с лидером Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Японии Синздо Абэ.

Трамп прибыл на саммит в Осаку без супруги Меланьи

Саммит G20 — четырнадцатый в истории и первый, организованный в Японии. Он пройдет с 28 по 29 июня в международном выставочном комплексе INTEX Osaka.

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Автор: Арсений Аскольский
#япония #g20 #трамп #меланья #осака

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