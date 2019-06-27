Глава Петербурга Беглов поздравил лучших петербургских выпускников

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов принял участие в церемонии чествования лучших выпускников петербургских университетов, проходящего в Петропавловской крепости.

Начало церемонии ознаменовал выстрел Нарышкина бастиона, сделанный одним из лучших выпускников. Всего таких ребят 60 — по одному представителю от каждого городского вуза, сообщают Невские Новости.

Лучшие из лучших получат дипломы и памятные статуэтки в виде египетского сфинкса — символа Совета ректоров вузов Петербурга и области. Памятные награды вручил молодым людям сам градоначальник.

«Перед вами открыты абсолютно все дороги, и вы можете выбирать абсолютно любое предприятие, где уже приложите свои знания, умения, свои компетенции. И я хочу, чтобы вы знали: городу нужны ваши таланты», — сказал выпускникам Беглов.

Комитет по науке и высшей школе Петербурга насчитал около 70 тысяч человек, выпустившихся в этом году из государственных петербургских вузов. Еще около пяти тысяч закончили частные учебные заведения.

Напомним, 23 июня Беглов рассказал о лучшем результате по количеству 100-балльных ЕГЭ по математике и литературе, а также подчеркнул успехи одного из петербургских выпускников, набравшего 100 баллов по обоим предметам.