Мордовский депутат посоветовала жителю «засунуть резолюцию в задницу»

Мордовский депутат Татьяна Шишканова посоветовала избирателю засунуть решение собрания граждан «в задницу». Об этом 27 июня сообщает редакция еженедельной газеты «Столица С».

Поход жителя Мордовии Петра Анисимова к председателю депутатов Старошайговского района закончился скандалом, пишет в четверг газета.

Ранее в местном ДК прошло собрание граждан, которое проигнорировали представители местной власти. Жителей возмутил такой поступок, и они потребовали отставки руководителя района, разослав во все контролирующие инстанции резолюцию.

Оказалось, что у председателя районных депутатов нет электронной почты. Член инициативной группы Анисимов решил лично передать «мнение народа». Однако Шишканова решила его не принимать.

«Резолюцию себе в задницу засунь!» — посоветовала женщина.

Мужчину оскорбила реплика врача райбольницы. Он пожаловался на депутата в администрацию президента и другие органы власти.

Позже депутат опровергла сказанное, но, к несчастью для нее, запись разговора Анисимов записал на диктофон.

"Столица С" сочла любопытным, что визитер к депутату недавно прошел колоноскопию, после которой районную больницу оштрафовали на 10 000 рублей. Сама Шишканова, к которой он пришел как к депутату, работает главврачом этой больницы.