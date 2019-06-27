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13:58   27 Июня 2019
Россия

Мордовский депутат посоветовала жителю «засунуть резолюцию в задницу»

Мордовский депутат посоветовала жителю «засунуть резолюцию в задницу»

Мордовский депутат Татьяна Шишканова посоветовала избирателю засунуть решение собрания граждан «в задницу». Об этом 27 июня сообщает редакция еженедельной газеты «Столица С».

Поход жителя Мордовии Петра Анисимова к председателю депутатов Старошайговского района закончился скандалом, пишет в четверг газета. 

Ранее в местном ДК прошло собрание граждан, которое проигнорировали представители местной власти. Жителей возмутил такой поступок, и они потребовали отставки руководителя района, разослав во все контролирующие инстанции резолюцию. 

Оказалось, что у председателя районных депутатов нет электронной почты. Член инициативной группы Анисимов решил лично передать «мнение народа». Однако Шишканова решила его не принимать. 

«Резолюцию себе в задницу засунь!» — посоветовала женщина. 

Мужчину оскорбила реплика врача райбольницы. Он пожаловался на депутата в администрацию президента и другие органы власти. 

Позже депутат опровергла сказанное, но, к несчастью для нее, запись разговора Анисимов записал на диктофон. 

"Столица С" сочла любопытным, что визитер к депутату недавно прошел колоноскопию, после которой районную больницу оштрафовали на 10 000 рублей. Сама Шишканова, к которой он пришел как к депутату, работает главврачом этой больницы. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #скандал #общество #депутат #мордовия

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