Встреча Медведчука с лидерами ДНР и ЛНР началась в Минске

Встреча главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и лидеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника проходит в четверг в белорусской столице.

Они обсудят урегулирование конфликта на востоке Украины, восстановления объектов инфраструктуры исоциально-экономических связей, а также реализацию минских договоренностей. Также в ходе встречи Медведчук намерен попросить освободить украинских военных в Донбассе.

В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости регионов после госпереворота, который произошел в стране в феврале того же года. По данным ООН, жертвами конфликта стали порядка 13 тысяч человек.