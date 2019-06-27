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Встреча Медведчука с лидерами ДНР и ЛНР началась в Минске

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13:50   27 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Встреча Медведчука с лидерами ДНР и ЛНР началась в Минске

Встреча Медведчука с лидерами ДНР и ЛНР началась в Минске

Встреча главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и лидеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника проходит в четверг в белорусской столице.

Они обсудят урегулирование конфликта на востоке Украины, восстановления объектов инфраструктуры исоциально-экономических связей, а также реализацию минских договоренностей. Также в ходе встречи Медведчук намерен попросить освободить украинских военных в Донбассе.

В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости регионов после госпереворота, который произошел в стране в феврале того же года. По данным ООН, жертвами конфликта стали порядка 13 тысяч человек.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#украина #минск #днр #лнр #политика #медведчук

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