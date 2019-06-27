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13:38   27 Июня 2019
Россия

Шойгу вручил боевое знамя главе Национального центра управления обороной РФ

Шойгу вручил боевое знамя главе Национального центра управления обороной РФ

Глава Минобороны Сергей Шойгу вручил грамоту президента России и боевое знамя руководителю Национального центра управления обороной Михаилу Мизинцеву. Он подчеркнул, что это знаковое событие в жизни любого военного коллектива. 

По словам Шойгу, под боевыми знаменами столетиями закалялся характер российской армии, утверждалась ее нравственная и духовная основа, формировалась русская военная школа.

Национальный центр управления обороной был создан пять лет назад и быстро стал эффективным инструментом решения задач, которые находятся в ведомстве ВС РФ. 

«Сегодняшняя церемония — это признание высоких результатов вашей работы, важная веха в укреплении славных традиций защитников Родины», — сказал Шойгу.

Мизинцев в свою очередь пообещал, что оказанное доверие станет стимулом для самоотдачи каждого военнослужащего в эффективном и качественном выполнении поставленных задач. 

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Автор: Виктория Разумовская
#минобороны #шойгу #армия и опк #национальный центр управления обороной

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