Шойгу вручил боевое знамя главе Национального центра управления обороной РФ

Глава Минобороны Сергей Шойгу вручил грамоту президента России и боевое знамя руководителю Национального центра управления обороной Михаилу Мизинцеву. Он подчеркнул, что это знаковое событие в жизни любого военного коллектива.

По словам Шойгу, под боевыми знаменами столетиями закалялся характер российской армии, утверждалась ее нравственная и духовная основа, формировалась русская военная школа.

Национальный центр управления обороной был создан пять лет назад и быстро стал эффективным инструментом решения задач, которые находятся в ведомстве ВС РФ.

«Сегодняшняя церемония — это признание высоких результатов вашей работы, важная веха в укреплении славных традиций защитников Родины», — сказал Шойгу.

Мизинцев в свою очередь пообещал, что оказанное доверие станет стимулом для самоотдачи каждого военнослужащего в эффективном и качественном выполнении поставленных задач.