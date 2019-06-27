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13:26   27 Июня 2019
Россия

Журналисты обеспокоены состоянием здоровья канцлера ФРГ Меркель

Журналисты обеспокоены состоянием здоровья канцлера ФРГ Меркель

Российские журналисты Ольга Скабеева и Владимир Соловьев считают, что очередной «припадок» немецкого канцлера Ангелы Меркель во время встречи с президентом ФРГ — это «кошмар», сообщает телеканал Царьград.

«Меркель снова плохо! Кошмар какой!», — написала Скабеева в своем Telegram-канале.

Соловьев практически одновременно со Скабеевой обратил внимание на состояние здоровья немецкого лидера.

«Меркель опять плохо. Это очень и очень печально», — написал Соловьев в Telegram.

Журналисты обеспокоены состоянием здоровья канцлера ФРГ Меркель

Сообщалось, что во время встречи с президентом Германии у канцлера случился очередной приступ дрожи. До этого главе ФРГ стало плохо во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским — плохое самочувствие сама Меркель списала на «обезвоживание». При этом в правительстве Германии заявили, что канцлер чувствует себя хорошо и планирует прибыть на саммит G20 в Японию. 

 

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Автор: Тимофей Булочкин
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