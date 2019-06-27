Самолет Air India экстренно сел в аэропорту Лондона из-за сообщения о бомбе
Рейс Мумбаи-Ньюарк (США) авиакомпании Air India сделал вынужденную посадку в лондонском аэропорту Станстед из-за сообщения о бомбе.
Об этом сообщила индийская авиакомпания в Twitter. Как говорится в сообщении, рейс AI191 27 июня совершил вынужденную посадку в аэропорту Станстед в связи с угрозой взрыва бомбы.
О других подробностях происшествия пока не сообщается.
Ранее в июне сообщалось, что пассажирский самолет Airbus A-319 экстренно сел в Астрахани в связи с технической неисправностью, обнаруженной пилотами в ходе полета.