Самолет Air India экстренно сел в аэропорту Лондона из-за сообщения о бомбе

Рейс Мумбаи-Ньюарк (США) авиакомпании Air India сделал вынужденную посадку в лондонском аэропорту Станстед из-за сообщения о бомбе.

Об этом сообщила индийская авиакомпания в Twitter. Как говорится в сообщении, рейс AI191 27 июня совершил вынужденную посадку в аэропорту Станстед в связи с угрозой взрыва бомбы.

О других подробностях происшествия пока не сообщается.

Ранее в июне сообщалось, что пассажирский самолет Airbus A-319 экстренно сел в Астрахани в связи с технической неисправностью, обнаруженной пилотами в ходе полета.