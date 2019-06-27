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13:06   27 Июня 2019
Весь мир

Самолет Air India экстренно сел в аэропорту Лондона из-за сообщения о бомбе

Самолет Air India экстренно сел в аэропорту Лондона из-за сообщения о бомбе

Рейс Мумбаи-Ньюарк (США) авиакомпании Air India сделал вынужденную посадку в лондонском аэропорту Станстед из-за сообщения о бомбе.

Об этом сообщила индийская авиакомпания в Twitter. Как говорится в сообщении, рейс AI191 27 июня совершил вынужденную посадку в аэропорту Станстед в связи с угрозой взрыва бомбы.

О других подробностях происшествия пока не сообщается.

Ранее в июне сообщалось, что пассажирский самолет Airbus A-319 экстренно сел в Астрахани в связи с технической неисправностью, обнаруженной пилотами в ходе полета.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#происшествия #самолет #весь мир #вынужденная посадка #air india

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