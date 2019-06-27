США намеренно создают мифы о русских хакерах

Американские спецслужбы создали мифы о русских хакерах, чтобы доминировать в информационном пространстве. Такое мнение высказал заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.

По словам Мурашева, мифы о русских и китайских хакерах порождают именно спецслужбы США. Об этом он заявил на брифинге в МИА «Россия сегодня», передает 27 июня РИА Новости.

«Их задача подавить всех, кто не входит в клуб единомышленников, и обеспечить себе доминирование в информационной сфере», — заявил он.

Подразделения с целью разрушения РФ давно созданы в США, считает общественный деятель Николай Стариков. Минобороны РФ или ГРУ должны создать полноценные подразделения для борьбы с киберугрозами, которые способны противостоять атакам со стороны США, считает писатель. Он также отметил, что такие подразделения должны не только бороться с хакерами, но и следить за интернет-пространством в интересах РФ.

Напомним, по приказу директора ФСБ с 2018 года в России создан национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, призванный ликвидировать последствия кибератак в РФ.