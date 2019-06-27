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13:16   27 Июня 2019
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США намеренно создают мифы о русских хакерах

США намеренно создают мифы о русских хакерах

Американские спецслужбы создали мифы о русских хакерах, чтобы доминировать в информационном пространстве. Такое мнение высказал заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.

По словам Мурашева, мифы о русских и китайских хакерах порождают именно спецслужбы США. Об этом он заявил на брифинге в МИА «Россия сегодня», передает 27 июня РИА Новости. 

«Их задача подавить всех, кто не входит в клуб единомышленников, и обеспечить себе доминирование в информационной сфере», — заявил он. 

Подразделения с целью разрушения РФ давно созданы в США, считает общественный деятель Николай Стариков. Минобороны РФ или ГРУ должны создать полноценные подразделения для борьбы с киберугрозами, которые способны противостоять атакам со стороны США, считает писатель. Он также отметил, что такие подразделения должны не только бороться с хакерами, но и следить за интернет-пространством в интересах РФ. 

Напомним, по приказу директора ФСБ с 2018 года в России создан национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, призванный ликвидировать последствия кибератак в РФ. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #политика #хакеры #общество #весь мир #кибератаки

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