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12:59   27 Июня 2019
Россия

Масштабный велофестиваль пройдет в Коломне

Масштабный велофестиваль пройдет в Коломне

Массовый велофестиваль состоится в подмосковной Коломне 20 июля. Он станет для города настоящим праздником, на котором помимо заездов для детей и взрослых пройдет концерт. 

Глава комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина в беседе с телеканалом «360» рассказала о предстоящем фестивале. По ее словам, жителям Подмосковья нужны различные события, на которые можно приезжать всей семьей.

«Поэтому мы объединили и культуру, и инфраструктуру отдыха — сам велозаезд и велофестиваль», — отметила она.

Выбрать себе дистанцию сможет любой человек, не обязательно быть профессионалом. Заездов будет несколько, в том числе детские и костюмированные. Для взрослых предусмотрены три дистанции: 30, 50 и 90 километров.

По словам министра, велофестиваль станет ежегодным и проводить его будут на разных площадках в Московской области.

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Автор: Арсений Аскольский
#туризм #подмосковье #велофестиваль

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