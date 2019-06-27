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12:48   27 Июня 2019
Россия

В МИД РФ призвали учесть принцип двух государств в «сделке века» по Палестине

В МИД РФ призвали учесть принцип двух государств в «сделке века» по Палестине

Российский МИД призвал учесть принцип двух государств в урегулировании палестино-израильского конфликта. Об этом 27 июня сказано в комментарии ведомства. 

Двухдневная встреча, во время которой обсуждались экономические аспекты разработанной США инициативы по урегулированию ближневосточного конфликта или «сделке века», прошла 26 июня в Бахрейне. 

Члены палестинской администрации расценили форум как попытку их подкупить и решили бойкотировать мероприятие. По словам советника президента США Джареда Кушнера, они соберут новые поправки к плану для внесения изменений. 

«Твердо убеждены в том, что любая инициатива, направленная на достижение прочного и справедливого мира на Ближнем Востоке, должна содержать четкую поддержку двугосударственного принципа урегулирования палестино-израильских противоречий», — считают в МИД РФ. 

В российском ведомстве считают, что нормализовать ситуацию можно только в случае, если политика и экономика идут рука об руку, не подменяя друг друга. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #политика #палестина #израиль #весь мир

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