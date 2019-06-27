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12:44   27 Июня 2019
Россия

Песков сообщил, что применение закона об оскорблении госсимволов будет контролироваться

Песков сообщил, что применение закона об оскорблении госсимволов будет контролироваться

Пресс-секретарь президента ответил на вопрос корреспондента «Медузы» о  законе об оскорблении госсимволов. Об этом сообщает ФАН.

Журналист сказал, что в ходе Прямой линии Владимир Путин заявил о том, что закон об оскорблении госсимволов нельзя использовать для ограничения права критиковать действующую власть. Сегодня на «Дожде» вышла заметка о том, что в Кремле проанализировали практику и пришли к выводу: полиция применяет закон не так, как он задумывался. Отметив это, представитель СМИ спросил у Пескова, может ли он подтвердить эту информацию и считает ли Кремль, что стоит изменить формулировки закона, так как его применяют неверно. 

Как отметил представитель Кремля, самого начала речь шла о том, что правоприменительная практика в отношении закона будет тщательно контролироваться.

«Действительно, речь идет об оскорблении символов государственной власти, и в данном случае это никак не может проецироваться на критику представителей власти. Поэтому отдельные случаи неверной правоприменительной практики безусловно представляют интерес и очень внимательно будут оцениваться», - сказал Песков. 

Это не означает, что закон нуждается в корректировке, необходимо отработать ту самую правоприменительную практику, резюмировал пресс-секретарь главы РФ.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #песков #закон #политика #госсимволы

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