Первую группу морских животных выпустили из «китовой тюрьмы»

Погруженных сегодня ранее в фуры белух и косаток вывозят из «китовой тюрьмы», чтобы вернуть в естественную среду обитания: первую группу животных уже выпустили. Об этом сообщает телеканал «360».

20 июня шестерых белух и минимум двух косаток вывезли с базы, где содержались незаконно выловленные морские млекопитающие. Напомним, решение о возвращении в Охотское море 10 косаток и 87 белух вынес ученый консилиум, вопрос решался на уровне президента РФ и местных властей Приморья, которых консультировала международная группа ученых во главе с Жан-Мишелем Кусто.

Напомним, в конце мая директор одной из компаний-oтловщиков заявил, что несмотря на решение властей и ученых не будет возвращать животных в естественную среду обитания, потому что они его «собственность», и пригрозил судебными исками журналистам, освещающим судьбу животных.