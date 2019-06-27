Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава Петербурга Беглов поздравил лучших петербургских выпускников

Глава Петербурга Беглов поздравил лучших петербургских выпускников

 Мордовский депутат посоветовала жителю «засунуть резолюцию в задницу»

Мордовский депутат посоветовала жителю «засунуть резолюцию в задницу»
Встреча Медведчука с лидерами ДНР и ЛНР началась в Минске

Встреча Медведчука с лидерами ДНР и ЛНР началась в Минске

 Команда Зеленского предложила перенести столицу из Киева

Команда Зеленского предложила перенести столицу из Киева

Трамп прибыл на саммит в Осаку без супруги Меланьи

Трамп прибыл на саммит в Осаку без супруги Меланьи

 Два взрыва прогремели в столице Туниса

Два взрыва прогремели в столице Туниса
Глава Петербурга Беглов поздравил лучших петербургских выпускников

Глава Петербурга Беглов поздравил лучших петербургских выпускников

 Мордовский депутат посоветовала жителю «засунуть резолюцию в задницу»

Мордовский депутат посоветовала жителю «засунуть резолюцию в задницу»
Встреча Медведчука с лидерами ДНР и ЛНР началась в Минске

Встреча Медведчука с лидерами ДНР и ЛНР началась в Минске

 Команда Зеленского предложила перенести столицу из Киева

Команда Зеленского предложила перенести столицу из Киева

Трамп прибыл на саммит в Осаку без супруги Меланьи

Трамп прибыл на саммит в Осаку без супруги Меланьи

 Два взрыва прогремели в столице Туниса

Два взрыва прогремели в столице Туниса
12:43   27 Июня 2019
Россия

Первую группу морских животных выпустили из «китовой тюрьмы»

Первую группу морских животных выпустили из «китовой тюрьмы»

Погруженных сегодня ранее в фуры белух и косаток вывозят из «китовой тюрьмы», чтобы вернуть в естественную среду обитания: первую группу животных уже выпустили. Об этом сообщает телеканал «360».

20 июня шестерых белух и минимум двух косаток вывезли с базы, где содержались незаконно выловленные морские млекопитающие. Напомним, решение о возвращении в Охотское море 10 косаток и 87 белух вынес ученый консилиум, вопрос решался на уровне президента РФ и местных властей Приморья, которых консультировала международная группа ученых во главе с Жан-Мишелем Кусто.

Напомним, в конце мая директор одной из компаний-oтловщиков заявил, что несмотря на решение властей и ученых не будет возвращать животных в естественную среду обитания, потому что они его «собственность», и пригрозил судебными исками журналистам, освещающим судьбу животных.

Первую группу морских животных выпустили из «китовой тюрьмы»

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #приморье #новости #общество #косатки #белухи #китовая тюрьма

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...