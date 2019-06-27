Медведев утвердил программу по пресечению деятельности картелей

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении программы мер по пресечению деятельности картелей. Об этом он заявил на заседании правительства в четверг, 27 июня.

Глава Кабмина напомнил, что недавно обсуждал с министрами выполнение соответствующих поручений.

«Я подписал распоряжение правительства по утверждению программы мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию», — отметил Медведев.

Глава Кабмина подчеркнул, что подобные шаги требовали согласования с бизнесом, потому что они касаются государственных интересов и интересов предпринимателей. Мкедведев выразил уверенность в необходимости такого шага, поскольку ущерб от картельных сговоров и соглашений по разным оценкам составляет в 1,5 —2% ВВП.

По его словам, в РФ ежегодно заводят около 400 антимонопольных дел, связанных с заключением соглашений, ограничивающих конкуренцию. При этом 85% из них — картельные сговоры. Медвдев пояснил, что подписанный документ вносит ряд новых подходов в решение такой проблемы.