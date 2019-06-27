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12:41   27 Июня 2019
Россия

Медведев утвердил программу по пресечению деятельности картелей

Медведев утвердил программу по пресечению деятельности картелей

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении программы мер по пресечению деятельности картелей. Об этом он заявил на заседании правительства в четверг, 27 июня.

Глава Кабмина напомнил, что недавно обсуждал с министрами выполнение соответствующих поручений.

«Я подписал распоряжение правительства по утверждению программы мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию», — отметил Медведев.

Глава Кабмина подчеркнул, что подобные шаги требовали согласования с бизнесом, потому что они касаются государственных интересов и интересов предпринимателей. Мкедведев выразил уверенность в необходимости такого шага, поскольку ущерб от картельных сговоров и соглашений по разным оценкам составляет в 1,5 —2% ВВП.

По его словам, в РФ ежегодно заводят около 400 антимонопольных дел, связанных с заключением соглашений, ограничивающих конкуренцию. При этом 85% из них — картельные сговоры. Медвдев пояснил, что подписанный документ вносит ряд новых подходов в решение такой проблемы.

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Автор: Арсений Аскольский
#медведев #распоряжение #картели

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