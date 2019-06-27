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Группа людей с саблями и ружьями напала на яхту с туристами в Новой Каледонии

12:21   27 Июня 2019
Россия

Путин посетит форум «Армия» перед отлетом в Осаку

Путин посетит форум «Армия» перед отлетом в Осаку

Российский лидер Владимир Путин перед отлетом в Осаку на G20 проведет торжественный прием в честь выпускников военных вузов, а также посетит технический форум «Армия-2019». Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в четверг, 27 июня.

По словам представлителя Кремля, торжественный прием в честь выпускников высших военно-учебных заведений — традиционное мероприятие. После него ожидается, что Путин осмотрит основные экспозиции «Армии».

«Затем мы ожидаем, что Путин съездит на военно-технический форум «Армия-2019» в парке «Патриот» и посетит основные экспозиции», — отметил Песков.

После этого глава государства отправится в аэропорт для ночного перелета в Осаку на саммит «Большой двадцатки».

«И в 10 утра по Осаке — уже начало работы», — заключил Песков.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #песков #график #армия-2019

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