Путин посетит форум «Армия» перед отлетом в Осаку

Российский лидер Владимир Путин перед отлетом в Осаку на G20 проведет торжественный прием в честь выпускников военных вузов, а также посетит технический форум «Армия-2019». Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в четверг, 27 июня.

По словам представлителя Кремля, торжественный прием в честь выпускников высших военно-учебных заведений — традиционное мероприятие. После него ожидается, что Путин осмотрит основные экспозиции «Армии».

«Затем мы ожидаем, что Путин съездит на военно-технический форум «Армия-2019» в парке «Патриот» и посетит основные экспозиции», — отметил Песков.

После этого глава государства отправится в аэропорт для ночного перелета в Осаку на саммит «Большой двадцатки».