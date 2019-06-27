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12:26   27 Июня 2019
Россия

Спецкомиссия займется расследованием причин катастрофы Ан-24 в Бурятии

Спецкомиссия займется расследованием причин катастрофы Ан-24 в Бурятии

Специальную комиссию с участием представителей Росавиации и Межгосударственного авиационного комитета (МАК) сформировали для расследования аварийной посадки самолета в Нижнеангарске. Как сообщили в МАК, члены собранной комиссии уже приступили к работе.

Инцидент произошел 27 июня утром. Пассажирский самолет авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии. Экстренная посадка понадобилась в связи с отказом одного двигателя.

При посадке лайнер выкатился за взлетно-посадочную полосу и врезался в здание очистных сооружений. Самолет вспыхнул, в инциденте погибли пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов. 21 пассажиру самолета потребовалась медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что экипаж самолета подал сигнал бедствия за 30 километров до аэроузла.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #происшествия #авиакатастрофа #бурятия #ан 24

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