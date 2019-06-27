Профсоюзы «Альянс врачей» и «Альянс учителей» Навального оказались «Альянсом жуликов»

Скандальный блогер Алексей Навальный не так давно стал еще и основателем профсоюзного движения. Его сторонники возглавили «Альянс врачей» и «Альянс учителей», которые должны поддерживать людей, оказавшихся в трудном положении. Оказалось, что благородное дело — лишь прикрытие для сомнительных махинаций, пишет ФАН.

Цель «Профсоюза Навального» звучит весьма благородно — борьба за реализацию майских указов президента. В частности, организация якобы отстаивает зарплаты работников образования, медицины, культурных учреждений. На деле же «помощь» заключается в возможности пожаловаться и спорным методом рассчитать нужный уровень зарплаты.

Недавно «Профсоюз Навального» оказался в центре скандала. Журналисты ФАН обличили организацию в подделке справки о зарплате некой медсестры, которая якобы обратилась в организацию за помощью. В ходе расследования были обнаружены признаки фальсификации бухгалтерских документов.

Мошеннические организации весьма выгодны, поскольку приносят большую прибыль. В 2018 году появляется очередной сомнительный профсоюз — «Альянс врачей». Его возглавила сторонница блогера Анастасия Васильева. В марте 2019 года появился «Альянс учителей», руководителем которого стал еще один соратник Навального — Даниил Кен.

Кен — персонаж с проукраинскими взглядами, петербургский муниципальный депутат, который известен своими эпатажными выходками. Он был членом «Открытой России» (признана нежелательной в РФ), которую создал еще Михаил Ходорковский.

Финансирование «альянсов» и «Профсоюза Навального» идет непонятно откуда — деньги могут поступать и от западных спонсоров или от того же опального олигарха, пишет ФАН.

Кен привык пиариться на любой теме в медиапространстве, как и Васильева. Глава «Альянса учителей» в мае 2019 года вломился в детский сад под предлогом «проверки условий труда сотрудников». Никаких официальных бумаг у него при себе не было, поэтому работникам учреждения пришлось вызвать полицию. Кроме того, мундеп решил поддержать педофила, которым оказался активист «Весны» Вадим Казаченко. Напомним, молодого человека обвиняют в развратных действиях по отношению к 14-летней девочке.

Выходит, что создание «альянсов» было ориентировано на выкачивание денег. Более того, ранее СМИ писали, что сбор личных данных, который ведет «Профсоюз Навального», может приносить огромную прибыль на черном рынке.

Организации не оказывают реальной помощи, а необходимы лишь для извлечения выгоды всей «ОПГ Навального», подытожило агентство.